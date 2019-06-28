В Киеве поверили словам Канделаки об истинных организаторах беспорядков в Грузии

«Тина (Канделаки) что-то знает по своим каналам. Как я понимаю, у нее есть источники в кругах олигархов», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Он не исключил, что утверждения Канделаки о финансировании беспорядков в Грузии олигархом Игорем Коломойским могут соответствовать действительности.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что информация о спонсировании украинским олигархом Игорем Коломойским Михаила Саакашвили с целью дестабилизации ситуации в Грузии может соответствовать действительности.

«Сегодня Коломойский может давать деньги одному, а завтра – врагу этого человека. Мне кажется, что у Коломойского один интерес к Саакашвили – это использовать его для давления на Порошенко», – сказал Погребинский.

В то же время эксперт не исключает, что у Коломойского могут быть свои интересы в Грузии и он каким-то образом противостоит лидеру правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили. «Может быть, Тина что-то знает по своим каналам. Как я понимаю, у нее есть источники в кругах олигархов», – подытожил Погребинский.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, российская телеведущая Тина Канделаки назвала «реальных инициаторов и спонсоров» последних беспорядков в Грузии. По ее словам, за ними стоит бывший президент страны и экс-глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили.

«От очень надежных источников я знаю, что Михаил Саакашвили слезно умолял [украинского олигарха Игоря] Коломойского дать ему хоть какую-то должность. Получил отказ, но взамен ему дали финансирование на протесты, которые, получается, оплачивает господин Коломойский, а оператором выступает [президент Украины Владимир] Зеленский», – написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Накануне премьер Грузии Мамука Бахтадзе также заявил, что ответственность за беспорядки на митингах в Тбилиси несет Саакашвили и его соратники. Сам Саакашвили приветствовал происходящее в Грузии, но отрицал свое участие в организации беспорядков.