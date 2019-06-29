Франция решила закрыть все угольные электростанции

Национальная ассамблея Франции приняла в первом чтении законопроект о климате и энергетике, который предусматривает закрытие последних в стране четырех угольных электростанций к 2022 году и декларирует обнуление углеродных выбросов к 2050 году.

«Национальная ассамблея подавляющим большинством приняла законопроект об энергетике и климате! Углеродная нейтральность, прекращение (использования) угля, использование возобновляемых источников энергии...», – сообщил французский министр экологии Франсуа де Рюжи. По его словам, с принятием законопроекта Франция перешла на важный этап противодействия изменению климата, передает РИА «Новости».

Помимо «углеродной нейтральности» законопроект предусматривает снижение потребления энергии от ископаемого топлива на 40% к 2030 году, сокращение доли атомной энергетики в производстве электроэнергии до 50% к 2035 году и закрытие последних четырех угольных электростанций к 2022 году.

Отметим, в пятницу в Европу пришла «невиданная жара», которая усилила споры по поводу «глобального потепления».

Напомним, в конце прошлого года в Германии закрыли последнюю угольную шахту. В июле 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС намерен «быстро заменить угольные электростанции» с помощью «массового использования газа».

Газета ВЗГЛЯД писала, что большая часть Европы к 2030 году намерена отказаться от использования угля в энергетике.