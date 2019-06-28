Симоньян высмеяла жалобы министра обороны Латвии на показ RT в Брюсселе

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, который ранее пожаловался, что в его гостиничном номере в Брюсселе был доступен для просмотра российский канал RT.

«Скандал в благородном Брюсселе. Министр обороны Латвии приехал в Бельгию, заселился в гостиницу – и увидел по телевизору RT», – написала Симоньян в Twitter.

Так она отреагировала на высказывание Пабрикса на международном форуме в Брюсселе: «Если мы можем сделать что-то здесь и сейчас, то почему, когда я приезжаю в гостиницу в Брюсселе или где-то еще, почему я по-прежнему вижу на экране телевизора RT?».

«Куда дели немецкое порно?», – добавила Симоньян.

Ранее немецкая контрразведка заявила о расширении российского присутствия на германском рынке медиа, обвинив немецкоязычный канал RT Deutsch, вещающий в интернете, во влиянии на общественность.