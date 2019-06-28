Путин ответил Мэй на вопрос о Скрипалях

Глава британского правительства Тереза Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях G20 ставила вопрос о деле Скрипалей и получила необходимые ответы, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что это была встреча после долгого перерыва, она началась в формате «один на один», только в присутствии переводчиков. В этом формате министр Мэй говорила о деле Скрипалей, ставила этот вопрос. Получила необходимые ответы со стороны российского президента», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, также в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по Украине, Сирии и Ирану.

Песков добавил, что у России и Великобритании есть понимание необходимости выработки формата для оживления взаимодействия в интересах бизнеса.

«Далее уже в расширенном составе затрагивались темы взаимной торговли, торгово-экономических отношений. Есть понимание необходимости выработки формата для оживления этого взаимодействия в интересах бизнеса двух стран», – сказал Песков.

Путин и Мэй встретились в пятницу на полях саммита G20 в японской Осаке. Мэй на встрече заявила, что в нынешних условиях нормализовать отношения России и Британии невозможно. Кроме того, она пригрозила, что Британия ответит на любое использование химического оружия в Сирии.

Напомним, 7 июня Мэй ушла в отставку с поста лидера Консервативной партии. Менее чем через месяц Мэй уходит с должности главы британского правительства, и состоявшаяся в пятницу беседа с российским лидером, вероятно, станет последней для нее на этом посту.