Остановившую поезда под Москвой кражу кабеля назвали диверсией

«Вопрос в первую очередь к дежурным по станции: почему они не отреагировали оперативно и допустили такую крупную кражу?», – заявил газете ВЗГЛЯД президент Национального союза железнодорожников Юрий Бусыгин. Так он прокомментировал сообщение о краже кабеля длиной более 1,5 тыс. метров на станции «Сходня» Октябрьской железной дороги, повлекшей сбой в движении поездов.

Если бы железнодорожники работали правильно, такое количество кабеля не пропало бы, считает Бусыгин.

«Это какая-то диверсия: чтобы столько украсть, должна была работать рота солдат или организованная преступная группа. Утащить 1,5 км это не утащить 1,5 метра», – заметил собеседник.

Украденные кабели, по мнению эксперта, относятся к низковольтной сети. «Напряжение в них небольшое, составляет порядка 15-25 Вольт. Рубанул топором и будь здоров, это не высоковольтный кабель», – пояснил Бусыгин.

Вероятно, преступная группа, которая работала, перекрыла сразу несколько кабельных колодцев, однако на то, чтобы вытащить из них 17 кабелей нужно время, уверен собеседник.

«Когда снимают хотя бы один кабель, приборы на станции сразу же это показывают: загораются и начинают мигать все датчики, пропадает сигнал, прерывается связь с соседней станцией, красный запрещающий горит и горит. Дежурный по станции сразу же это видит», – отметил эксперт.

Определить, где произошел разрыв, при сегодняшнем оборудовании труда не составляет, уверен Бусыгин. «Дежурные работают 24 часа в сутки и почему они немедленно не отреагировали, мне не ясно. Крайне удивительно, что произошло это не в каком-то захолустном месте, а на участке с интенсивным движением недалеко от Москвы», – заметил собеседник.

Отвечая на вопрос, где и как можно использовать похищенное, эксперт пояснил: «Если кабель медный, то ворье его разматывает обжигает и сдает в металлолом. Если это кабель добротный, он дорогой и его можно использовать для вторичной перекладки во время капитального ремонта трассы».

Напомним, на Октябрьской железной дороге в районе станции «Сходня» произошел сбой, в результате которого было задержано более 20 поездов, включая «Сапсаны». Неизвестные похитили из кабельного колодца 17 кабелей суммарной длиной более 1,5 тыс. метров.