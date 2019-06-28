Под Москвой произошел сбой в движении поездов

На Октябрьской железной дороге в районе станции Сходня под Москвой по техническим причинам задержано более 20 поездов различных направлений, сообщил источник в экстренных службах.

«На станции Сходня из-за неисправности устройства сигнализации, централизации и блокировки станции задержано 11 пригородных электропоездов и 12 поездов дальнего следования», – приводит его слова ТАСС.

Он сообщил, что организация движения ведется по телефонной связи, проводятся ремонтные работы.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что сбой произошел из-за хищения оборудования неустановленными лицами в ночь на пятницу, 28 июня.

«По предварительной информации, было совершено хищение технических средств, обеспечивающих движение поездов в границах станции Сходня», – сообщили в пресс-службе.

Подчеркивается, что безопасности движению поездов ничто не угрожает. Предпринимаются все необходимые меры для восстановления графика движения.

По данным ОЖД, поезда следуют с задержкой до получаса, шесть пригородных поездов на участке Москва – Крюково были отменены. На участке Клин – Подсолнечная запущены дополнительные автобусы.