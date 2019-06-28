Путин заявил об активизации сотрудничества России, Китая и Индии

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28 июня, пятница  |  Последнее обновление — 11:05  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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Почему Россия победила в ПАСЕ

Временное отсутствие России существенно снижало авторитет ПАСЕФото: Council of Europe/Candice Imbert
Полномочия российской делегации в ПАСЕ восстановлены в полном объеме. Все попытки Украины помешать этому были отбиты делегатами других европейских стран, лишь шесть из которых решились пойти на демарш и теперь отзывают своих представителей в знак протеста. Происходящее – очень плохой сигнал для Киева. Но очень хороший для Европы в целом. Подробности...
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Как СССР опередил США в постройке первой в мире АЭС

Обнинская АЭС сыграла колоссальную роль для развития всей мировой ядерной энергетикиФото: Кузьмин Олег/Фотохроника ТАСС
Ровно 65 лет тому назад, 26 июня 1954 года, в калужском городе Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. Обнинская АЭС проработала без малого полвека и оказала колоссальное влияние не только на советский, но и на зарубежные ядерные энергетические проекты. Почему первую АЭС построили именно в СССР, а не в США? Подробности...
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Россия сообщит НАТО о неприятном

Контакты России и НАТО заморожены уже давноФото: Fabrizio Bensch/Reuters
На фоне возвращения России в ПАСЕ появляются сообщения о возобновлении еще одного формата отношений нашей страны с Западом – НАТО хочет провести на следующей неделе заседание Совета Россия–НАТО, посвященное судьбе Договора о РСМД. Что все это значит и имеет ли смысл обсуждать проблему европейской безопасности с альянсом, повторяющим американский ультиматум в адрес Москвы? Подробности...
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Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
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Зачем нам столько бюджетных мест в вузах?

Сергей Мардан, публицист
Государство должно финансировать то образование, которое обеспечивает реальную экономическую и технологическую безопасность страны и развитие перспективных отраслей экономики. А остальные пусть учатся за деньги. Подробности...
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Скрытая жизнь настоящих инноваций

Дан Медовников, директор Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ
Цифровизация, рост производительности труда, увеличение несырьевого экспорта – эти намерения превратятся в реальный результат, только если будут опираться на средние компании, сделавшие инновации краеугольным камнем своей стратегии. Подробности...
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Донбасский ад и рай Захара Прилепина

Денис Гуцко, писатель
Читая про «некоторых, которые не попадут в ад» Захара Прилепина, я ловил себя на странном чувстве зависти – к ним. Не потому, что автор меня перевербовал. Эти люди могут – и сделали в своей жизни ясный, однозначный выбор – и пошли за ним. Подробности...
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            Путин заявил об активизации сотрудничества России, Китая и Индии

            28 июня 2019, 11:01

            Текст: Ольга Никитина

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            Сотрудничество формата РКИ (Россия, Китай, Индия) заметно активизировалось, заявил глава российского государства Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами стран в рамках саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке.

            «Отмечу, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми нами на прошлой встрече в Буэнос-Айресе, сотрудничество по линии РИК заметно активизировалось, расширяется трехсторонняя внешнеполитическая координация», – приводит его слова РИА «Новости».

            Глава государства напомнил, что в феврале прошла встреча министров иностранных дел России, Китая и Индии. Это был уже 16-й по счету раунд консультаций, отметил Путин.

            «Одновременно развивается диалог советов безопасности, финансовых разведок, других отраслевых ведомств, тесно взаимодействуют представители научных, академических, молодежных кругов», – сказал Путин.

            Российский лидер отметил, что работа в формате РКИ приносит очевидную пользу для решения острых международных и региональных проблем, а также позволяет укрепить отношения между государствами.

            Трехсторонняя встреча президента Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина проходит на полях саммита G20 в японской Осаке в первый день его работы. Предыдущие переговоры в таком формате на высшем уровне прошли в ноябре 2018 года на полях «двадцатки» в Буэнос-Айресе.

            Утром на полях G20 уже состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры продлились полтора часа.


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