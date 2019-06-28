Путин заявил об активизации сотрудничества России, Китая и Индии

Сотрудничество формата РКИ (Россия, Китай, Индия) заметно активизировалось, заявил глава российского государства Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами стран в рамках саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке.

«Отмечу, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми нами на прошлой встрече в Буэнос-Айресе, сотрудничество по линии РИК заметно активизировалось, расширяется трехсторонняя внешнеполитическая координация», – приводит его слова РИА «Новости».

Глава государства напомнил, что в феврале прошла встреча министров иностранных дел России, Китая и Индии. Это был уже 16-й по счету раунд консультаций, отметил Путин.

«Одновременно развивается диалог советов безопасности, финансовых разведок, других отраслевых ведомств, тесно взаимодействуют представители научных, академических, молодежных кругов», – сказал Путин.

Российский лидер отметил, что работа в формате РКИ приносит очевидную пользу для решения острых международных и региональных проблем, а также позволяет укрепить отношения между государствами.

Трехсторонняя встреча президента Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина проходит на полях саммита G20 в японской Осаке в первый день его работы. Предыдущие переговоры в таком формате на высшем уровне прошли в ноябре 2018 года на полях «двадцатки» в Буэнос-Айресе.

Утром на полях G20 уже состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры продлились полтора часа.