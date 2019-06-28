Россия заявила о трудностях в проработке документов G20

Проработка документов «двадцатки» проходит непросто, но есть вероятность, что они будут приняты, заявила шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

Лукаш сообщила, что «параллельно с заседаниями лидеров проходит подготовка и проработка итоговых документов саммита», и «это идет достаточно непросто», передает РИА «Новости».

«Странам достаточно не просто договориться по таким ключевым вопросам «двадцатки», как реформа международно-финансовой архитектуры, реформа Всемирной торговой организации, по каким-то новым темам, включая вопросы безопасности», – пояснила она.

Шерпа добавила, что саммит должен принести значимые результаты по цифровой экономике.

«Двадцатка» уже третий год подряд занимается вопросами цифровизации и влияния того, что сейчас происходит в мире, на наши страны, новые риски, которые возникают, как в связи с влиянием на рынке труда, так и с новыми угрозами информационной безопасности, так и теми преимуществами, которыми, в целом, можно воспользоваться», – добавила Лукаш.

Она отметила, что противоречия между странами в рамках G20 по всей повестке нарастают – все хотят, чтобы их услышали, это влияет на договороспособность.

В целом же вероятность принятия декларации по итогам саммита G20 высока, но не исключено, что из-за различных разногласий документ не будет принят, передает ТАСС.

Лукаш также рассказала, отвечая на просьбу прокомментировать работу президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина, что взаимодействие на первом заседании саммита G20 было между всеми лидерами стран-участниц форума.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил об отсутствии у G20 единой позиции по ВТО.

Напомним, президент России Владимир Путин начал рабочую программу на саммите G20 со встречи с коллегами из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, призвав страны БРИКС работать над более справедливой моделью развития мировой экономики.