Встреча Путина и Трампа началась в Осаке

На полях саммита «Группы двадцати» в японской Осаке начались переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как ожидается, лидеры будут обсуждать вопросы стратегической стабильности и региональные конфликты.

Службы протокола отвели на встречу глав России и США от часа до полутора, передает ТАСС.

Путин на встрече со своим американским коллегой сказал, что им есть что обсудить, «все темы обозначены». По словам российского лидера, нынешняя встреча является хорошей возможностью продолжить диалог после саммита в Хельсинки, передает РИА «Новости».

Трамп, открывая встречу с российским лидером, заявил, что рассчитывает на отличные результаты встречи с Путиным. Он сказал, что планирует обсудить с Владимиром Путиным вопросы торговли и разоружения.

«У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы, как торговля, коммерция, вопросы разоружения, тему протекционизма, различные другие вопросы», – сказал американский лидер.

Перед церемонией фотографирования и официальным открытием саммита Путин и Трамп уже успели «на ногах» обменяться парой фраз.

Накануне Путин в интервью Financial Times призвал не ждать прорывных решений от встречи лидеров в Осаке. Но, по его словам, можно надеяться на то, что будут сглажены противоречия и созданы основы для позитивного движения вперед.