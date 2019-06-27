Премьер Грузии заявил о работе по сохранению турпотока из России

Грузия работает над тем, чтобы туристический поток из России не сокращался, заявил грузинский премьер Мамука Бахтадзе.

«Кратковременный план таков, что мы должны суметь своевременно урегулировать возникшие проблемы. Мы должны обеспечить, чтобы доход наших не был уменьшен. Мы работаем по всем направлениям, в том числе, чтобы количество туристов из России не было сокращено», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, из-за антироссийских акций в Грузии президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан в Грузию.

После этого министр экономики Грузии заявила, что потеря россиян будет шоком для турсектора страны, а Нацбанк Грузии оценил потери от российских ограничений ориентировочно в 200-300 млн долларов.

На этом фоне завлечь российских туристов решил Азербайджан.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.