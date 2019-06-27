Поиски Янтарной комнаты в Польше провалились

В польском поселении Мамерки открыли закрытый колодец, за которым якобы могла быть Янтарная комната, но кирпичный туннель оказался пустым, сообщают польские СМИ.

После вскрытия тяжелого люка внутрь спустили камеры, чтобы выяснить, нет ли там взрывчатки. Выяснилось, что колодец сделан из кирпича, имеет лестницу, а внизу покрыт песком, сообщает Dzieje.

«Здесь нет ни следов туристов, ни мусора, вероятно, колодец впервые открыли после окончания Второй мировой войны», – рассказал начальник музея Бартоломей Плебаньчик.

По его словам, немцы могли хранить там топливо, однако он признался, что рассчитывал на обнаружение военных артефактов или даже Янтарной комнаты.

Тем не менее, исследовательские работы в колодце продолжаются.

В Мамерках во время Второй мировой войны находился штаб немецких сухопутных войск.

Ранее сообщалось, что сотрудники музея обнаружили вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров, в котором может быть спрятана Янтарная комната. Исследователи, однако, сразу предположили, что это мог быть обычный технический колодец.

Янтарная комната считается утраченным во времена Второй мировой войны шедевром искусства 18-го века. В 1941 году ее вывезли в Кенигсберг из Царского Села, янтарные панно разместили в Королевском замке в столице Восточной Пруссии, но при отступлении вермахта весной 1945-го комната пропала.