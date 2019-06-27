РПЦ уточнила позицию по абортам

Русская православная церковь (РПЦ) выступает не за законодательный запрет абортов, а за выведение их из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Легойда написал в своем Telegram-канале, что «церковь пока формулирует, а не уже сформулировала (документ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия»), т. к. это только проект документа».

Он указал, что РПЦ «не выступает за законодательный запрет абортов»: официальной позицией церкви является «вывод абортов из ОМС».

Он добавил, что «за запрет выступают некоторые общественные организации».

Ранее РПЦ вынесла на обсуждение проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», в котором говорится о необходимости закрепить права эмбриона на законодательном уровне. До этого патриарх Кирилл подсчитал население России без абортов.

Телеведущий Владимир Познер резко раскритиковал данное предложение РПЦ.

Сообщалось также, что в России резко сократилось число абортов.

Отметим, в США ряд штатов резко ужесточил ограничения на аборты. Например, в штате Джорджия частично запретили аборты, что привело к волне протестов по всей стране. Власти Алабамы максимально ограничили право женщин на аборт.

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