Канделаки ответила на острые вопросы по Грузии

Телеведущая Тина Канделаки опубликовала ответы на животрепещущие вопросы, касающиеся Грузии.

«Меня спрашивали, вышла бы я на улицу митинговать? Ответ – нет. Разве что на сцену, чтобы напомнить людям, что ими манипулируют в политических целях», – написала она в своем Telegram-канале.

«Как быть с Абхазией и Осетией? Для любого грузина, который родился в то время, когда Абхазия и Осетия были частью Грузии, это общая земля. Но если мы будем упираться в такую позицию, то никогда ничего не добьемся. Диалог необходимо возобновлять, чтобы восстанавливать связи между нашими народами», – считает Канделаки.

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«Опасно ли сейчас в Грузии? Там, где провокаторы, опасно всегда и в любой стране. Но это не отменяет доброжелательного отношения большинства грузин к российским туристам», – добавила она.

Накануне между Канделаки и телеведущим Владимиром Соловьевым завязался спор по Грузии.

Ранее Канделаки объяснила свои слова о якобы неправильной политике России в отношении Грузии на фоне беспорядков в Тбилиси.

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