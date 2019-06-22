Канделаки объяснила слова о «неправильной» политике России в отношении Грузии

Телеведущая, журналистка Тина Канделаки объяснила свои слова о якобы неправильной политике России в отношении Грузии на фоне беспорядков в Тбилиси.

Канделаки написала в своем Telegram-канале, что ей «больно переживать происходящие события», и она действительно считает, что политика Москвы по отношению к Тбилиси «могла быть более дальновидной».

«Но глупо отрицать, что высказывания и действия грузинского истеблишмента последних дней больше подходят для банановой республики, а не государства с такими культурными традициями», – заявила телеведущая.

Она подчеркнула, что выступает «за восстановление отношений Грузии и России, а также «за безвизовый въезд».

«Да и что уж там – вообще отсутствие границ. Надеюсь, что это когда-нибудь произойдет. Уверена, что при моем непосредственном участии», – написала Канделаки.

Она добавила, что после высказываний о событиях в Тбилиси ей начали присылать из Грузии «многочисленные гневные посты».

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

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Ранее Тина Канделаки заявила, что многослойная провокация в Тбилиси не отражает реального отношения большинства грузин к России, и Москве, выстраивая отношения с маленькими государствами, следует помнить, что они «всегда пассионарны».

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации ситуации в республике и назвала Россию «врагом и оккупантом».

В России отметили, что в момент очередного политического коллапса Зурабишвили следовало гарантировать жителям грузинских городов безопасность, а не «затягивать старую песню о главном».

Кроме того, Грузия пригрозила «принципиальным» ответом на российские меры – президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.

В Кремле пояснили, что это вынужденная рестрикция на ситуацию, сложившуюся после начала беспорядков в Тбилиси.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто в Грузии не любит русских, а также писала, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.