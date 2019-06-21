Канделаки объяснила природу многослойной провокации в Грузии

Телеведущая Тина Канделаки заявила, что многослойная провокация в Тбилиси не отражает реального отношения большинства грузин к России, но демонстрирует провальную внешнюю политику Москвы в этом направлении.

«Столкновения вокруг парламента в Грузии – это многослойная провокация, которая, с одной стороны, не отражает реального отношения подавляющего большинства грузин к России, а с другой – свидетельствует о том, что наша (российская – прим. ВЗГЛЯД) внешняя политика в отношении близкого нам народа провалилась», – написала Канделаки в Telegram.

По словам журналистки, «признание независимости Южной Осетии и Абхазии со стороны России – гештальт, который невозможно закрыть», чем пользуются геополитические конкуренты России.

«Грузины всегда были очень просвещенной нацией. Мы смотрели MTV в начале 90-х – за годы до того, как Василий Стрельников стал приобщать к американской культуре россиян. Кто виноват в том, что открытость грузин ко всему новому искусно использовали для создания такого бэкграунда, который привел нас к политическому противостоянию? Ведь Россия, как известно, стоически не хотела ничего предложить в противовес», – написала Канделаки.

Комментируя высказывания «черносотенцев», призывающих «ни рубля не тратить на зарвавшихся грузин», журналистка напомнила, что «свято место пусто не бывает». «С такой политикой мы и получим тотальную изоляцию по периметру наших границ. Маленькие государства всегда пассионарны. Это необходимо учитывать, выстраивая с ними отношения», – отметила она.

«Не сомневаюсь, что Сергей Гаврилов и в мыслях не держал ответить неблагодарностью на грузинское гостеприимство. Гостеприимство, которое нельзя было нарушать и тем людям, которые поддались на манипуляцию и пошли свергать главу собственного парламента. Но если мы будем поджигать мост с нашей стороны, он только быстрее сгорит», – заключила Канделаки.

Протесты начались в Тбилиси в четверг. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент. К радикалам присоединилась оппозиция, потребовав отставки правительства.

Спецназ разогнал участников беспорядков, применив водометы, слезоточивый газ и открыв стрельбу резиновыми пулями. По последним данным минздрава Грузии, в ходе беспорядков пострадали почти 40 правоохранителей и 17 протестующих. МВД Грузии обвинило оппозицию в попытке госпереворота.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с российскими делегатами Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси является русофобской провокацией, что не может не вызывать крайней обеспокоенности и осуждения.