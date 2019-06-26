Соловьев рассказал Канделаки притчу после эфира о Грузии

Телеведущая Тина Канделаки посетовала, что ее коллега Владимир Соловьев в рамках радиопрограммы «Полный контакт» не услышал ее ответов относительно ситуации в Грузии. Соловьев в ответ вспомнил притчу о переходивших реку монахах.

В среду утром Тина Канделаки стала гостем эфира программы Владимира Соловьева «Полный контакт» на радио Вести ФМ. По итогам эфира ряд слушателей пришли к выводу, что телеведущая отказалась отвечать на вопрос об ответственности Грузии в убийстве российских миротворцев на территории Южной Осетии в 2008 году.

«По завершении моего получаса в эфире «Вести ФМ» Владимир Рудольфович Соловьев посетовал, что не услышал ответов на вопросы о грузинском просвещении, Абхазии и Южной Осетии и погибших летом 2008 года российских миротворцах. Поскольку я совершенно точно ответила на каждый вопрос, отнесу это к его профессиональной деформации – как человека, который привык отстаивать свою позицию и за ответ считает только воспроизведение собеседником его собственных мыслей на тот или иной счет», – написала Канделаки в Telegram, комментируя свое участие в радиоэфире.

При этом журналист указала, что «в отличие от Владимира Соловьева, который считает, что он не может ошибаться», она ошибаться может, «делала это неоднократно и всегда готова извиниться за совершенный промах».

«Владимир Рудольфович свои ошибки не признает, но я готова приходить к нему на любые из предложенных площадок и напоминать ему, что он по-разному, зачастую с противоположных позиций реагировал на те или иные события. Я готова напоминать ему, что при огромной аудитории, которая слушает его везде с любовью или ненавистью, его вопрос «Кто должен заплатить за погибших миротворцев?», заданный мне, создает ощущение, что заплатить должны не военные преступники, а весь грузинский народ», – указала Канделаки.

Такое поведение она сочла «побуждением к национализму». В то же время Канделаки указала, что «готова возвращаться к Владимиру Рудольфовичу, чтобы раскрашивать его черно-белый мир всеми цветами радуги».

Соловьев в ответ на комментарий Канделаки и реакцию блогеров на радиоэфир вспомнил притчу:

«Булькающим посвящается. «Два монаха-дзен переходили вброд бурную речку. Недалеко от них стояла очень красивая юная девушка, которая тоже хотела переправиться через реку, но боялась. Она попросила монахов помочь ей. Один из них молча взял ее на плечи и перенес на другой берег. Второй монах был в бешенстве. Он не сказал ничего, но внутри он весь кипел: «Это же запрещено! Писания запрещают монахам даже прикасаться к женщине, а этот не только прикасался, но и нес ее на своих плечах!». Когда они пришли в монастырь, на дворе был уже вечер.

Тут раздраженный монах повернулся к первому и сказал:

– Смотри, я должен рассказать об этом настоятелю, я должен сообщить. Это запрещено! Ты не должен был так поступать!

Первый монах удивленно спросил:

– О чем ты говоришь, что запрещено?

– Ты забыл? – сказал второй. – Ты нес красивую юную женщину на плечах.

Первый монах рассмеялся и ответил:

– Я перенес ее на другой берег за одну минуту и сразу же оставил ее там. А ты все еще несёшь ее».

Соловьев также сообщил в Telegram, что вновь будет ждать Канделаки в эфире своей программы.

Ранее Канделаки объяснила свои слова о якобы неправильной политике России в отношении Грузии на фоне беспорядков в Тбилиси.