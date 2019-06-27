Латвия и Эстония отреагировали на решение ПАСЕ по России

Премьер-министры Эстонии и Латвии прокомментировали восстановление всех полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

«Восстановление права голоса России в ПАСЕ неуместно и просто неправильно», – заявил эстонский премьер Юри Ратас на своей странице в Twitter.

«Международное сообщество должно твердо защищать международный закон и права человека. Эстония будет отстаивать европейские принципы и ценности», – добавил он.

Латвийский премьер Кришьянис Кариньш, в свою очередь, написал, что «безоговорочное восстановление права голоса России в ПАСЕ без выполнения каких-либо требований, установленных ассамблеей, является неправильным и противоречит основным ценностям Совета Европы, международного права и прав человека». Он добавил, что его страна будет продолжать отстаивать европейские ценности.

В среду ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме. Украина заявила о прекращении работы на летней сессии ПАСЕ, а также о демарше еще шести стран.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему события в ПАСЕ – очень плохой сигнал для Киева, но очень хороший для Европы в целом.