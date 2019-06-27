На Украине жестоко избили экс-мэра Конотопа

Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина, который также баллотируется на выборах в Раду как самовыдвиженец, сообщили в пресс-службе нацполиции в Сумской области.

Инцидент произошел около часа ночи, когда Семенихин возвращался домой, сообщается на сайте нацполиции.

«Неизвестные напали на него и нанесли тяжкие телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении», – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье «покушение на убийство».

На месте инцидента работали руководство управления полиции области, усиленная следственно-оперативная группа и кинологическая служба.