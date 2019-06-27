Очевидцы рассказали подробности аварийной посадки Ан-24 в Бурятии

Очевидцы аварийной посадки Ан-24 в Нижнеангарске и пассажиры самолета рассказали подробности произошедшего.

В момент аварийной посадки Екатерина Богатых стояла на автобусной остановке рядом с аэродромом. «Самолет в полете не горел, летел нормально. Приземлился, врезался (в здание), пассажиры некоторые выбежали, они были без багажа. Потом нос (самолета) загорелся. Подъехала машина с водой, минут через 15 приехала скорая. Когда пассажиры выбегали, к ним подходили и подъезжали помогать местные жители», – сказала она.

Она уточнила, что в момент, когда самолет врезался в здание, «какие-то бочки» рядом начали взрываться, передает РИА «Новости».

Вместе с тем один из пассажиров самолета Вячеслав Першин рассказал, что двигатель Ан-24 отключился за 15 минут до посадки. «Мы летели из Улан-Удэ, и за 15 минут до посадки выключился левый двигатель. Но мы думали, что так и должно быть… Мы дали круг и пошли на посадку. Он не успел оттормозиться, пронесся по всей полосе и врезался», – сказал пассажир.

«Ударились правым двигателем, и он загорелся. Правый бок весь полыхал. Так как я был слева, возле запасного выхода, я отошел и пытался как-то помогать. Были паника и толкучка. В итоге была пара с ребенком, их относительно долго не пропускали. Потом вроде как вытащили. За ними вылез я, так как пытался помогать. Затем, когда вылезли, с левой стороны вытекал керосин. В итоге все промокли в нем. Он едкий и было неприятно. Минут через пять приехали МЧС и скорая. Затем, минут еще через 10, взорвался левый двигатель», – рассказал Першин Telegram-каналу 112.

Он отметил, что экипаж не предупредил пассажиров об аварийной ситуации. Находящиеся в салоне заметили, что двигатель не работает. «Нас не предупредили никак, сами заметили, что не работает двигатель», – добавил пассажир.

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, два пилота погибли. Возгорание потушено.

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