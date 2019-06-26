НАТО решило не размещать новые ядерные ракеты в Европе после отказа от ДРСМД

На сессии совета министров обороны стран НАТО согласован пакет политических и военных мер на случай прекращение ДРСМД. При этом было подтверждено, что наземные ядерные ракеты в Европе размещаться не будут, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Министры решили сегодня, что НАТО ответит, если РФ не вернется к выполнению договора. НАТО будет придерживаться взвешенного и оборонительного подхода ко всему, что мы сделаем. Министры подтвердили сегодня, что у нас нет намерения размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе. Мы не будем отвечать зеркально», – передает его слова РИА «Новости».

Он указал, что НАТО «должна сохранять эффективное сдерживание», поэтому на министерской сессии были рассмотрены потенциальные меры, включающие в себя программу учений и разведку. Столтенберг не уточнил, что конкретно имел в виду.

«Мы также смотрим на нашу воздушную и противоракетную оборону, возможности в сфере обычных вооружений», – добавил он.

По его словам, НАТО собирается обеспечить «сохранность и эффективность ядерного сдерживания».

Ранее генсек альянса заявил, что НАТО собирается принять политические и военные меры, чтобы усилить потенциал сдерживания в случае прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.