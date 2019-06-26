НАТО пообещало принять военные меры на случай прекращения ДРСМД

НАТО собирается принять политические и военные меры, чтобы усилить потенциал сдерживания в случае прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Сегодня мы договоримся по набору политических и военных мер, чтобы обеспечить сохранение эффективности нашего потенциала сдерживания и обороны, если Россия не выполнит свои международные обязательства», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее Столтенберг говорил, что альянс «располагает широким набором потенциальных мер», чтобы отреагировать на невыполнение Россией ДРСМД. При этом он пообещал не предпринимать действий до 2 августа.

В среду Совфед одобрил внесенный президентом Владимиром Путиным закон о приостановлении ДРСМД. МИД заявил, что Москва готова к любым шагам НАТО в связи с приостановкой действия договора.

Напомним, в феврале США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД.