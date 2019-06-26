«Грабителя с газировкой» заподозрили в растлении несовершеннолетних

Следователи проверят информацию о возможном растлении «грабителем с газировкой» Муратом Сабановым двух несовершеннолетних в Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.

«Следствию предстоит проверить имеющуюся информацию о возможном совершении 26-летним мужчиной преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух несовершеннолетних», – передает ее слова РИА «Новости».

Ранее Таганский суд Москвы арестовал Мурата Сабанова по подозрению в серии ограблений в центре столицы.

Сообщалось, что он отравил более 20 человек газировкой с феназепамом с целью ограбления. Сабанов частично признал свою вину.