В жилом доме в Вене прогремел мощный взрыв

На улице Прессгассе в австрийской Вене прогремел мощный взрыв в одном из жилых домов. Повреждены минимум два здания, сообщила полиция Австрии.

В доме, где произошел взрыв, обрушились несколько этажей. В соседнем здании взрывной волной выбило стекла в окнах, передает РИА «Новости».

Сотрудники правоохранительных органов оцепили район. На месте происшествия работают спецслужбы, также прибыли машины скорой помощи. В настоящее время сообщается о четырех пострадавших.

Согласно предварительной информации, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа.

В конце мая из-за взрыва в частном доме в немецком городе Хальберштадт эвакуировали почти 650 человек.