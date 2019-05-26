Из-за взрыва в доме в немецком Хальберштадте эвакуировали почти 650 человек

После взрыва в частном доме в немецком городе Хальберштадт эвакуировали менее 650 человек, сообщает Bild.

По данным издания, взрыв произошел в ночь на 26 мая, передает RT.

После этого в доме начался пожар. Так как в здании были обнаружены потенциально взрывоопасные химические вещества, появилась угроза новых взрывов. Поэтому людей из рядом стоящих домов решили эвакуировать.

Предположительно, серьезно пострадал один человек, который находился в доме в момент взрыва.

О причинах происшествия не сообщается.

В сентябре 2017 года 70 тыс. жителей Франкфурта-на-Майне эвакуировали из-за обнаружения авиабомбы времен Второй мировой войны.