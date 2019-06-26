В ОНФ проконтролируют установку камер на российских дорогах

Общероссийский народный фронт призвал сообщать обо всех случаях незаконной установки камер фиксации нарушений ПДД после заявления президента России Владимира Путина на Госсовете, посвященного развитию автодорог в России и безопасности движения.

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин сегодня заявил о недопустимости установки скрытых камер на дорогах на заседании Госсовета по развитию сети автодорог общего пользования и обеспечении безопасности дорожного движения, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД

Цель их установки – снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей, подчеркнул глава государства.

Установка камер должна соответствовать определенным условиям дорожного участка, а предупреждать об их наличии должны специальные знаки. Если данное условие не соблюдается, то активисты проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» призывают граждан сообщать об этом в мобильном приложении ОНФ «Убитые дороги». Народный фронт готов будет направлять полученную информацию в прокуратуру, заявил координатор проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

Васильев призвал граждан обратить внимание на нарушения при установке камер на дорогах. «Дислокация камер утверждается определенными правилами для того, чтобы повысить безопасность конкретного участка. Поэтому они не должны появляться хаотично, как грибы», – сказал он.

Активисты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» проведут мониторинг на предмет подобных несоответствий: когда есть камера, но нет предупреждающего знака, или когда установка камер не требуется по закону, но они есть.

«Мы будем собирать эту информацию и направлять ее в прокуратуру, чтобы участки контроля были приведены в соответствие с требованиями законодательства», – подчеркнул Васильев.

Он отметил, что соблюдать скоростной режим нужно, однако камеры не должны быть средством зарабатывания денег: «Это должно быть средством обеспечения безопасности дорожного движения».

Так, если на дорожном участке нормальная ситуация с безопасностью и машины всегда ездили со скоростью 60 км/ч, но вдруг появился знак с требованием двигаться со скоростью 40 км/ч, то это наводит на подозрения о желании местных властей заработать денег в бюджет на штрафах. «А это уже нарушение законодательства, за которое предусмотрена ответственность. Установка камер должна соответствовать обстановке на дороге и быть утверждена начальником Госавтоинспекции региона», – пояснил Васильев.