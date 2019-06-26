Мантуров ответил на обвинения в бронировании дорогих номеров в командировках

Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников в ходе заграничных командировок, заявил министр Денис Мантуров. Так он прокомментировал публикацию о якобы дороговизне бронируемых отелей сотрудниками министерства.

«Существует гостиничная классификация номеров. Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие и приобретаются для участия в этих мероприятиях. Поэтому, что касается нормативов, нормативы есть, мы полностью в них вписываемся», – передает его слова ТАСС.

Ранее в Минпромторге подчеркнули, что расходы на командировки чиновников министерства проверялись аудиторами Счетной палаты.

Во вторник газета «Ведомости» со ссылкой на исследование «Трансперенси интернешнл Россия» сообщила, что Минпромторг за 2016–2017 годы якобы потратил на проживание сотрудников в зарубежных отелях более 19 млн рублей, а сам Мантуров, как утверждалось, ночевал в номерах стоимостью до нескольких сотен тысяч рублей в сутки.