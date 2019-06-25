Минпромторг отреагировал на сведения о расходах министра на командировки

Расходы на командировки чиновников министерства промышленности и торговли проверялись аудиторами Счетной палаты, заявили в ведомстве.

Во вторник газета «Ведомости» со ссылкой на исследование «Трансперенси интернешнл Россия» сообщила о том, что Минпромторг за 2016 и 2017 годы потратил на проживание сотрудников в зарубежных отелях свыше 19 млн рублей. В статье отмечалось, что глава ведомства Денис Мантуров не редко ночевал в номерах стоимостью до нескольких сотен тысяч рублей в сутки.

«В ходе проверок Счетной палатой Российской Федерации исполнения федерального бюджета за соответствующий год осуществлялись в том числе проверки командировочных расходов», – пояснили в министерстве, передает РИА «Новости».

Также в Минпромторге отметили, что общий объем бюджетных средств на командировки проходит согласование каждый год при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год и плановый период. Решение о направлении министров в командировки принимает правительство.

В ведомстве добавили, что порядок, условия проживания и нормативы возмещения командировочных расходов федеральных министров установлены специальными нормативными актами правительства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новости о расходах на командировки чиновников Минпромторга.

«Я переадресую вас в Белый дом и непосредственно в министерство, потому что нужно узнать конкретную информацию: когда, как, что это было за мероприятие. Мы не располагаем (этой информацией). Вы знаете, что это прерогатива в данном случае правительства», – ответил Песков на вопрос о возможном проживании Мантурова в дорогостоящих отелей за счет бюджетных средств.