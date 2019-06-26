ЕС исключил пересмотр сделки по Brexit

Евросоюз полностью исключает возможность пересмотра достигнутого ранее соглашения по условиям выхода Британии из сообщества. ЕС не откажется от этой позиции даже в случае выхода Лондона без сделки, заявила представитель Еврокомиссии Наташа Берто.

«Да, я могу подтвердить, что мы не будем пересматривать соглашение, как неоднократно уже повторяли», – передает ее слова ТАСС.

В середине июня Еврокомиссия посоветовала европейскому бизнесу воспользоваться отсрочкой до 31 октября для того, чтобы подготовиться к Brexit без сделки.

В ЕК также говорили, что «выход без сделки вызовет перебои и нежелателен, но ЕС полностью готов к этому».