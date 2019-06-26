Молодежь продемонстрировала вовлеченность в общественно-политическую жизнь

Запрос на участие молодежи в деятельности общественной и политической жизни страны остается актуальным на протяжении последних 14 лет и особенно устойчиво проявляется в последние два года – 90% в 2017 и 2019 годах, следует из опроса ВЦИОМ.

Отмечается, что чаще всего данный опрос актуализируется среди опрошенных в возрасте от 45 до 59 лет (94%) и представителей старшего поколения 60+ (94%), говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Интерес к деятельности молодежных общественных организаций на территории нашей страны декларируют 67% опрошенных, а ключевой возрастной группой поддерживающих вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь страны является старшее поколение (60+,76%).

Более того, 69% россиян желали бы, чтобы их дети или внуки стали членами какой-либо молодежной организации и принимали участие в ее работе.

Для большинства россиян важен государственный патронаж молодежных общественных организаций (89%): часть опрошенных выступает за полный государственный контроль над такими организациями (42%), другая (47%) отводит государству роль наставника, стимулирующего развитие организации, но не вмешивающегося в ее работу.

Первая точка зрения более популярна среди представителей старшего поколения 60+ (52%), вторая же находит наибольший отклик среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (62%) и от 25 до 34 лет (58%).

Мнения относительно реальной работы молодежных общественных организаций разделились. О том, что они оказывают реальную поддержку молодым, помогают им в решении различных проблем и достижении поставленных целей, говорят 39% респондентов и в первую очередь сама молодежь от 18 до 24 лет (59%).

Обратного мнения придерживаются 37% опрошенных, считая, что молодежные общественные организации работают формально. Наиболее распространена данная точка зрения в мужской аудитории (43%) и в группе респондентов от 25 до 34 лет (44%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 19 июня 2019 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет.

Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1 тыс. 600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России.

Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.