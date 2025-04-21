Кремль призвал осторожно относиться к вбросам о переговорах по Украине

Песков призвал осторожно относиться к вбросам о переговорах по Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал с максимальной осторожностью относиться к обезличенным сообщениям в СМИ по теме урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

Он отметил, что контакты по украинскому урегулированию проходят непублично и должны вестись исключительно в закрытом формате. «Сейчас много таких сообщений, много дискуссий. Разумеется, работа по поискам путей мирного урегулирования не может и не должна проходить в публичной плоскости. Она должна проходить в абсолютно дискретном режиме. Поэтому нужно очень и очень аккуратно относиться к таким обезличенным информационным вбросам», – заявил Песков.

Также представитель Кремля прокомментировал публикации о том, что США якобы готовы признать Крым российской территорией в рамках возможного мирного соглашения по Украине. Он подчеркнул, что не считает возможным обсуждать эти вопросы публично.

Отвечая на вопрос о возможных сроках достижения мирного соглашения, Песков отметил, что Кремль не готов давать какие-либо оценки по временным рамкам. По его словам, президент России Владимир Путин и российская сторона открыты для поиска мирного решения, однако давать прогнозы по срокам пока преждевременно.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что Вашингтон передал Киеву документ с условиями завершения конфликта, предусматривающими признание Крыма частью России и отказ Украины от вступления в НАТО, а ответ ожидается на встрече в Лондоне.

Советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко заявил, что украинская сторона не соглашалась признать Крым российским при переговорах с США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва положительно оценила заявление Вашингтона о невозможности вступления Украины в НАТО, поскольку это устраняет угрозу для национальных интересов России.