В Испании задержан серийный грабитель-отравитель

В Мадриде полиция Испании задержала грабителя, который перед совершением преступлений подмешивал своим жертвам в напитки скополамин – опасное наркотическое вещество, которое лишает человека способности к адекватному восприятию происходящего, сообщает Национальная полиция.

Из-за такой преступной схемы преступник получил в Испании прозвище Король Бурунданги (в Латинской Америке бурунданга – это скополамин, активной использующийся колумбийской мафией), передает РИА «Новости».

Наркотик блокирует нейромедиаторы, которые отвечают за доставку связанной с краткосрочной памятью информации. Таким образом жертвы не помнят и не осознают, что с ними происходит во время наркотического опьянения.

Грабителем оказался выходец из Марокко, 34-летний Абделиллах Т. По данным пресс-службы главного управления Национальной полиции Мадрида, грабителя задержали во вторник на основании ранее выданного судебного ордера на арест.

Отмечается, что мужчина уже неоднократно бывал арестован за преступления, связанные с подмешиванием наркотика в напитки жертв на дискотеках, в барах и прочих развлекательных заведениях. После этого преступник отправлялся в дом к находящимся в состоянии наркотического опьянения людям и грабил их квартиры.

Абделиллаха обвиняют не менее чем в 10 ограблениях, однако, по мнению полиции, преступлений может быть и больше. В последний раз злоумышленника арестовывали в марте 2018 года. Тогда ему предъявили обвинения в грабеже и мошенничестве, однако отпустили с ограничениями до проведения суда по существу. Впрочем, марокканец не выполнял условия, на которых он был освобожден. В результате он был объявленв розыск.