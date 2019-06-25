Los Angeles Times посоветовала американцам съездить в Крым

Американская газета Los Angeles Times опубликовала статью, в которой посоветовала читателям посетить Крым и полюбоваться его «неоцененной красотой».

В статье автор Джефф Опдайк называет историю Крыма длинной и запутанной и указывает, что полуостров находится под контролем России, как это было с 1783 года. Он вспоминает о символическом жесте Никиты Хрущева в 1950-х, который подарил полуостров Украине, хотя ее как страны тогда не существовало, передает «Российская газета» текст статьи.

Он замечает, что теперь въезд в Крым из России является нарушением украинского законодательства, однако крымчане «настаивают на том, что они живут лучше, чем пять лет назад».

«Благодаря инвестициям в инфраструктуру Крым стал самым быстрорастущим экономическим регионом России. И пять лет спустя есть признаки того, что даже те, кто приветствовал аннексию, могут передумать», – пишет Джефф Опдайк.

Он советует посетить полуостров, чтобы посмотреть его виноградники, скалы, леса, каньоны и водопады. По его словам, это «живописная, гостеприимная страна, которую должны увидеть больше западных людей, даже если некоторые из них не хотят подпитывать экономику спорной территории своими туристическими долларами».

«Вы можете составить множество маршрутов для крымского отдыха, и, остановившись в Ялте, отправляться в однодневные поездки, чтобы увидеть лучше места полуострова», – говорится в статье.

Автор предлагает свой четырехдневный маршрут по Крыму: он считает, что нужно посетить живописные красоты Южного берега Крыма, винодельческий завод «Массандра», Воронцовский и Ливадийский дворец, где проходила Ялтинская конференция 1945 года, плато Ай-Петри и Ласточкино гнездо, знаменитый музей подводных лодок в Балаклаве.

Он также рекомендует получить российскую визу, а в Москве снять наличные деньги, так как иностранные банковские карты на полуострове не работают.

Ранее во вторник глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что за последние пять лет туристический поток в Крым вырос на 76%.

С начала года полуостров посетили более 100 тыс. иностранных туристов, среди которых были жители Украины, США и стран Евросоюза.