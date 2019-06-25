СПЧ обратился в ОБСЕ из-за нападения на российских журналистов в Грузии

Совет по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России (СПЧ) обратился к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру из-за нападения на российских журналистов в Грузии.

СПЧ приветствует то, что в ОБСЕ уже осудили применение насилия в отношении журналистов во время акций протестов в Тбилиси и призвали власти Грузии немедленно расследовать произошедшее и наказать виновных, сообщается на сайте Совета.

СПЧ также считает важным объединить усилия для обеспечения безопасности российских журналистов, выполняющий профессиональные обязанности за пределами России. Глава СПЧ Михаил Федотов выразил готовность взаимодействовать с ОБСЕ в наблюдении за ходом расследований инцидентов, повлекших нарушения прав российских журналистов как в Грузии, так и других странах.

Напомним, радикальные оппозиционеры в Тбилиси напали на съемочную группу телеканала «Россия 24» и пытались избить корреспондента и оператора. В МИД РФ заявили, что ждут реакции на случившееся со стороны профильных международных структур, а также ОБСЕ. От Грузии МИД потребовал обеспечить безопасность граждан РФ и журналистов. В Грузии с 20 июня проходят масштабные антироссийские акции протеста под руководством местной оппозиции.