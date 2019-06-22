МИД потребовал от Грузии обеспечить безопасность российских журналистов

Россия требует от Грузии обеспечить полную безопасность российских журналистов и граждан, которые находятся на территории страны, сообщило министерство иностранных дел России.

«Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ведомство отмечает, что продолжит внимательно следить за ситуацией в Грузии.

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

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Ранее сообщалось, что националисты в Тбилиси попытались избить съемочную группу телеканала «Россия 24». Инцидент произошел, когда съемочная группа брала интервью у владельцев турагентства.

Напомним, в Тбилиси с четверга не утихают антироссийские акции. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Во время столкновений полиции и радикалов пострадали 240 человек. В больницах пока остаются 52, в том числе двое в реанимации.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.