Депутат-пранкер в Кирове кинул в полицейских муляж гранаты

Кировские стражи порядка задержали 21-летнего депутата Слободской городской думы Николая Дубравина, бросившего под ноги сотрудникам патрульно-постовой службы муляж гранаты, сообщили в управлении МВД России по региону.

«Вчера в дежурную часть одного из отделов полиции Кирова поступило сообщение о том, что на улице Герцена находится бесхозный предмет, который, возможно, представляет опасность для окружающих. Подъехавшие на место для проверки сообщения сотрудники патрульно-постовой службы не обнаружили никакого предмета», – сказали РИА «Новости» в ведомстве.

Когда же полицейские докладывали о ситуации в дежурную часть, проходивший мимо молодой человек бросил под ноги правоохранителям предмет, похожий на боевую гранату. Граната оказалась муляжом, а молодой человек был задержан. Им оказался 21-летний депутат Слободской городской думы Николай Дубравин.

Вместе с ним были двое знакомых, находившиеся в припаркованной неподалеку машине и снимавшие происходящее на камеру. Все трое, по данным полиции, неработающие граждане, один из них – несовершеннолетний.

«Все трое были доставлены в отдел полиции, опрошены. Сейчас материалы передаются в Следственный комитет для принятия процессуального решения и квалификации данных действий, поскольку данный гражданин является депутатом и решение по нему могут принять только органы Следственного комитета», – уточнили в ведомстве.

По данным СМИ, Дубравин известен своими «социальными экспериментами». На счету депутата, в частности, инсценировка похищения девушки и «выбрасывание младенца» в мусорный бак.