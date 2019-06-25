Узбекистан закупил российские бронеавтомобили «Тигр»

Вооруженные силы Узбекистана закупили партию российских многоцелевых бронеавтомобилей «Тигр».

О том, что Узбекистан приобрел «несколько десятков» бронемашин ВПК-233136 «Тигр» в специальной комплектации, сообщил источник в официальной делегации страны на 5-м Международном военно-техническом форуме «Армия-2019», передает ТАСС.

«Автомобили доработаны по требованию спецподразделений Узбекистана. В частности, в бронированном корпусе были оборудованы дополнительные двери, на всех окнах смонтированы защитные решетки, а на крыше установлены инфракрасный прожектор и разборная бронезащита стрелка по периметру переднего и заднего люков», – уточнил источник.

Он также отметил, что «Тигр» в этой конфигурации вооружен пулеметом ПКМ калибра 7,62 мм в открытой установке.

«Эти «Тигры» успели себя зарекомендовать с положительной стороны. Машина может выполнять все задачи, поставленные перед спецподразделениями и в прямом смысле служить их домом. Не всякий бронеавтомобиль способен на такое», – добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что российским оружием заинтересовался Пакистан.

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