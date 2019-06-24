Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии

Роспотребнадзор усилил контроль за экспортируемой Грузией алкогольной продукцией из-за ухудшения ее качества.

«Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека системно проводится контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции, поступающей на территорию РФ из Грузии, который в динамике показывает ухудшение качества указанной продукции», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что с 2014 по 2018 год число выявленной алкогольной продукции производства Грузии, не соответствующей требованиям, увеличилось в 2,9 раза и составило в 2018 году – 203 тыс. литров. Все партии указанной продукции не допущены к ввозу в Россию.

«Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузии, поступающей на территорию РФ», – отмечается в сообщении.

Антироссийские выступления начались в Тбилиси 20 июня. Поводом стала сессия генассамблеи Международной ассамблеи православия, проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента.

В понедельник председатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили после заседания партийного политсовета заявил о готовности провести выборы в парламент в 2020 году не по смешанной пропорционально-мажоритарной системе, а по пропорциональной.

На фоне антироссийских акций в Тбилиси президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Минтранс позже приостановил полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

Тем временем посольства Грузии в дальнем зарубежье придумали нетривиальный способ восполнить потерю российских туристов. Так, дипломаты в Дании и США разместили на своих страницах в соцсетях агитационные ролики, призывающие местных жителей приехать и «попробовать Грузию». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Тбилиси таким образом спасти свою туристическую отрасль.

Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.