Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник снижался на 9 копеек – до 62,93 рубля, курс евро опустился на 1 копейку – до 71,64 рубля.

Нефть утром выросла до 64,91 доллара за баррель сорта Brent, передает РИА «Новости».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД