Теплоход сел на мель в Керченском проливе

Перевозивший уголь теплоход сел на мель при выходе из порта Кавказ в Керченском проливе.

«Теплоход «Сиберин-1», перевозивший уголь (судовладелец «Сталь флот») сел на мель при отходе от причала 24 порта Кавказ. Пострадавших и утечек (нефтепродуктов) нет. Судоходство свободно», – сообщили в пресс-службе Росморречфлота РИА «Новости».

Уточняется, что порт Кавказ, основанный в 1953 году, расположен на северо-восточном побережье Черного моря, на восточной стороне Керченского пролива.

Ранее сообщалось, что на Волге загорелся пассажирский теплоход.