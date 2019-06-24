Слепаков объяснил возмутившую блогеров шутку про врачей

Российский юморист Семен Слепаков ответил раскритиковавшим его подписчикам за шутку про заработные платы врачей.

«По поводу внезапной волны хейта. Конечно, любопытно, как некоторые персонажи считывают юмор. Для тупых объясняю: иногда говорят одно, а имеют в виду совершенно противоположное. Это называется сарказм», – написал Слепаков в своем Instagram.

Он добавил, что тем, кто воспринял его шутку о врачах буквально, «врачи не помогут, потому что это не лечится».

«Но очень радует, что в нашей стране у врачей так много заступников, готовых немедленно схватиться за свои гаджеты и пожертвовать семь секунд драгоценного времени на борьбу с несправедливостью», – отметил он.

По его словам, врачи вряд ли бы нашли что-то оскорбительное в его шутке, так как у представителей этой профессии «с юмором все в порядке».

«И еще: те, кто хоть немного знаком с моим творчеством, примерно представляют, мое мнение по вопросам социальной политики. А те, кто не знаком, ознакомьтесь и остыньте», – заключил Слепаков.

Напомним, пользователи Сети ранее раскритиковали юмориста за шутку о врачах. Он опубликовал свое фото в костюме врача на фоне дорогой иномарки с подписью: «А говорят, у нас врачам мало платят».