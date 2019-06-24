Слепаков объяснил возмутившую блогеров шутку про врачей

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Атака США на Иран вызовет всемирный «нефтяной голод»

Загадочные атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе – еще цветочки. Ягодки могут быть связаны с военным конфликтом Ирана и СШАФото: AP/ТАСС
Новости из Персидского залива все тревожнее - Иран уже начал сбивать американские беспилотники. Если дело дойдет до открытого военного столкновения - по какому сценарию США будут атаковать персидское государство? Чем ответит на это Иран и как этот военный конфликт отразится на нефтяном рынке - в частности, с точки зрения снабжения нефтью всей остальной планеты? Подробности...
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Призывы НАТО к защите Прибалтики ведут к ее оккупации

НАТО постоянно находит поводы увеличить свое присутствие вблизи РоссииФото: Kacper Pempel/Reuters
Аналитики НАТО заявили о способности России разрушить архитектуру европейской безопасности и не исключают в связи с этим военного конфликта Запада с Москвой. Ареной будущей битвы называется Прибалтика, куда уже сейчас, предупреждают в НАТО, США должны перебросить своих военных. Что кроется за подобными стратегиями и к каким реальным последствиям они могут привести? Подробности...
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Российское оружие лишают Божьей силы

Привычная сцена в современной Российской армии – священник освящает боевую систему (в данном случае истребитель)Фото: Виталий Невар/ТАСС
Массовая практика благословения священниками РПЦ оружия, которое используется в Российской армии, похоже, подходит к концу. Русская православная церковь готовит документ, который должен регламентировать, можно или нельзя освящать автомат или же баллистическую ракету. Какие богословские аргументы при этом используются – и как влияет вмешательство церкви на силу оружия? Подробности...
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Зачем каждому украинцу пообещали по 3 тыс. евро от России

«Каждый украинец пострадал от российской агрессии. Суммы компенсаций – от 3 тысяч евро», информирует организация «Общее дело»Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
У граждан Украины собирают паспортные данные, чтобы разделить между ними 3,5 млрд долларов – по 3 тыс. евро на брата. Некая общественная организация сообщает, что эти средства уже арестованы, так что Россия неизбежно расплатится за свои «преступления». Что стоит за этими щедрыми обещаниями? И о каких 3,5 миллиардах идет речь? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Украину ждет длинная зима

Глеб Простаков, журналист
Альтернативы российскому газу у Украины нет. Это с одной стороны. С другой – затягивается строительство Северного потока. А значит, договариваться о транзите российского газа в Европу Киеву и Москве все же придется. Подробности...

Иллюзии грузинской русофобии

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Как говорил поэт Владимир Уфлянд, «народ есть некий интеграл отдельных личностей, которых Бог не зря собрал в таком количестве». И либо вы этот интеграл принимаете целиком, либо не принимаете вообще. Второй вариант называется русофобией. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Армия делает из раздолбаев – граждан

Сергей Мардан, публицист
64 процента жителей России считают службу в армии обязательной для всех мужчин. Похоже, наше общество наконец выздоровело. Потому что нет ничего естественнее для мужчины, чем форма и погоны. Подробности...
Обсуждение: 85 комментариев
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      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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            Слепаков объяснил возмутившую блогеров шутку про врачей

               24 июня 2019, 08:55
            Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/
            Global Look Press
            Текст: Алексей Дегтярев

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            Российский юморист Семен Слепаков ответил раскритиковавшим его подписчикам за шутку про заработные платы врачей.

            «По поводу внезапной волны хейта. Конечно, любопытно, как некоторые персонажи считывают юмор. Для тупых объясняю: иногда говорят одно, а имеют в виду совершенно противоположное. Это называется сарказм», – написал Слепаков в своем Instagram.

            Он добавил, что тем, кто воспринял его шутку о врачах буквально, «врачи не помогут, потому что это не лечится».

            «Но очень радует, что в нашей стране у врачей так много заступников, готовых немедленно схватиться за свои гаджеты и пожертвовать семь секунд драгоценного времени на борьбу с несправедливостью», – отметил он.

            По его словам, врачи вряд ли бы нашли что-то оскорбительное в его шутке, так как у представителей этой профессии «с юмором все в порядке».

            «И еще: те, кто хоть немного знаком с моим творчеством, примерно представляют, мое мнение по вопросам социальной политики. А те, кто не знаком, ознакомьтесь и остыньте», – заключил Слепаков.

            Напомним, пользователи Сети ранее раскритиковали юмориста за шутку о врачах. Он опубликовал свое фото в костюме врача на фоне дорогой иномарки с подписью: «А говорят, у нас врачам мало платят».

             


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