Суд назначил наказание компании-отловщику косаток

Фрунзенский районный суд Владивостока признал ООО «Афалина» виновным в нарушении правил рыболовства при вылове косаток и назначил компании штраф.

«Суд постановил признать ООО «Афалина» виновным в совершении административного правонарушения и подвергнуть наказанию в виде штрафа <...> в размере 28,176 млн рублей», – передает слова судьи ТАСС.

Ранее были оштрафованы ООО «Океанариум ДВ» на 56,4 млн рублей, ООО «Белый кит» на 28 млн рублей и ООО «Сочинский дельфинарий» на 37,6 млн рублей.

Также сообщалось, что Владимир Путин в ходе прямой назвал «большие деньги» сложностью, из-за которой возникли проблемы с решением ситуации «китовой тюрьмы» в Приморье.