Компанию-отловщика косаток оштрафовали на 37,6 млн рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока назначил штраф в 37,6 млн рублей компании «Сочинский дельфинарий», отловившей косаток и белух, которые находятся в «китовой тюрьме» в Приморье.

Компанию оштрафовали за административное правонарушение – нарушение правил рыболовства. «Сочинский дельфинарий» может обжаловать решение, передает ТАСС.

Напомним, ООО «Океанариум ДВ» назначен штраф в 56,4 млн рублей, ООО «Белый кит» – штраф в 28 млн рублей.