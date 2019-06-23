Умер руководивший Читой почти 20 лет экс-мэр

Бывший мэр Читы Анатолий Михалев умер в воскресенье утром на 72 году жизни. Он руководил городом около 20 лет, а в отставку ушел в январе 2019 года, сообщил и.о. главы городского округа «Город Чита» Андрей Ядрищенский.

«Да, подтверждаю, Анатолий Дмитриевич скончался сегодня утром», – передает его слова РИА «Новости».

Михалев родился в 1948 году. В администрации Читы с 1993 года работал заместителем главы администрации, первым заместителем, а с конца 2000 года фактически руководил городом.

После отмены всенародных выборов мэра в 2014 году возглавил гордуму и стал главой Читы.

В январе 2019 года ушел в отставку по личным причинам.