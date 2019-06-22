В Петербурге пес спас новорожденную девочку

Джек-рассел по кличке Мачо во время прогулки в Санкт-Петербурге спас оставленную матерью новорожденную девочку.

Пес тянул хозяина в ту часть парка, где обычно очень мало людей. В кустах хозяин увидел ребенка всего несколько часов от роду, пишут «Вести».

Мужчина обратился за помощью к патрулировавшим парк бойцам Росгвардии, те вызвали скорую помощь.

У девочки наблюдалось кислородное голодание, но ребенка удалось спасти. По словам врачей, девочка полностью здорова.

Теперь полиция разыскивает мать новорожденной. Женщину подозревают в намеренном оставлении ребенка в опасности.

В феврале произошел другой резонансный случай с ребенком, брошенным матерью. Тогда мальчик провел ночь в заповеднике «Лосиный остров», его заметил проезжавший мимо водитель. По данному факту завели уголовное дело. Матери мальчика предъявили обвинение в попытке убийства. При этом женщина заявила, что не хотела убивать своего ребенка, но назвала его «бесноватым». Ребенка передали под опеку бабушке.