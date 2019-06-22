Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля

Взгляд
22 июня, суббота  |  Последнее обновление — 17:14  |  vz.ru
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Россияне беднеют от кредитов

Владимир Путин ответил на острый вопрос о доходах населенияФото: Алексей Светлов/Интерпресс/ТАСС
Владимир Путин разъяснил парадоксальную ситуацию с доходами населения. Когда, с одной стороны, зарплаты и социальные выплаты увеличиваются, а с другой – реальные доходы населения падают. Одна из причин такого положения дел в закредитованности россиян. Не выйдет ли этот пузырь боком всей российской экономике? Подробности...
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Призывы НАТО к защитите Прибалтики ведут к ее оккупации

НАТО постоянно находит поводы увеличить свое присутствие вблизи РоссииФото: Kacper Pempel/Reuters
Аналитики НАТО заявили о способности России разрушить архитектуру европейской безопасности и не исключают в связи с этим военного конфликта Запада с Москвой. Ареной будущей битвы называется Прибалтика, куда уже сейчас, предупреждают в НАТО, США должны перебросить своих военных. Что кроется за подобными стратегиями и к каким реальным последствиям они могут привести? Подробности...
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Российское оружие лишают Божьей силы

Привычная сцена в современной Российской армии – священник освящает боевую систему (в данном случае истребитель)Фото: Виталий Невар/ТАСС
Массовая практика благословения священниками РПЦ оружия, которое используется в Российской армии, похоже, подходит к концу. Русская православная церковь готовит документ, который должен регламентировать, можно или нельзя освящать автомат или же баллистическую ракету. Какие богословские аргументы при этом используются – и как влияет вмешательство церкви на силу оружия? Подробности...
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Кто в Грузии не любит русских

Россияне пока могут забыть про «воспетое веками» хлебосольство и добродушие грузинского народаФото: РИА Новости
Хваленое грузинское гостеприимство дало осечку. Сначала там напали на приехавших по приглашению властей российских депутатов. Затем это переросло в массовые русофобские манифестации в центре Тбилиси. И это при том, что Грузия усиленно зазывает к себе российских туристов. Почему же русофобия является фитилем, который готов поджечь страну? Кто стоит за разжиганием антироссийских настроений и насколько распространена русофобия в Грузии? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Как накормить мир русским пельменем

Антон Крылов, журналист
С русской кухней пока что всё очень сложно. В Москве на один ресторан русской кухни – несколько десятков иностранных. А между тем, национальная кухня – один из важнейших элементов национальной культуры – и внутри страны, и снаружи. Подробности...
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События в Тбилиси – это выписка из медкарты

Евгений Крутиков, военный эксперт
Депутату Гаврилову повезло, он не говорит по-грузински. Иначе его воспоминания о посещении древнего Тбилиси, центр которого озверевшая толпа теперь готова снести в щебенку, были бы еще более трогательными. Подробности...
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Чего-то мы, видимо, не понимали про Грузию

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Дорогие грузины! Вас серьезно так взволновала задница нашего депутата (которого и в России-то мало кто знает) не в том кресле, что вы готовы воевать друг с другом? Подробности...
Обсуждение: 82 комментария
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            Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля

            22 июня 2019, 16:14

            Текст: Евгения Шестак

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            Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены в память о защитниках Отечества, которые погибли в бою.

            Венок с лентой в цветах российского флага с золотой надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации» установили солдаты роты Почетного караула. Путин расправил ленты и склонил голову в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

            Мероприятие продолжилось торжественным маршем военнослужащих, которые представляли три вида вооруженных сил – Сухопутные войска, Военно-космические силы и Военно-морской флот.

            На траурной церемонии возложения венков и цветов также присутствовали глава правительства России Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, министр обороны России Сергей Шойгу, председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, а также члены правительства и Федерального собрания и представители ветеранских организаций.

            Также в завершение церемонии Путин возложил цветы на аллее Городов-Героев.

            22 июня в России – День памяти и скорби. В этот день войска стран «Оси» под руководством Третьего рейха напали на Советский Союз в 1941 года. Памятная дата была установлена в 1996 году. В этот день памятные мероприятия проходят во всех регионах страны.


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