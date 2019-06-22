Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля

Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены в память о защитниках Отечества, которые погибли в бою.

Венок с лентой в цветах российского флага с золотой надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации» установили солдаты роты Почетного караула. Путин расправил ленты и склонил голову в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

Мероприятие продолжилось торжественным маршем военнослужащих, которые представляли три вида вооруженных сил – Сухопутные войска, Военно-космические силы и Военно-морской флот.

На траурной церемонии возложения венков и цветов также присутствовали глава правительства России Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, министр обороны России Сергей Шойгу, председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, а также члены правительства и Федерального собрания и представители ветеранских организаций.

Также в завершение церемонии Путин возложил цветы на аллее Городов-Героев.

22 июня в России – День памяти и скорби. В этот день войска стран «Оси» под руководством Третьего рейха напали на Советский Союз в 1941 года. Памятная дата была установлена в 1996 году. В этот день памятные мероприятия проходят во всех регионах страны.