Путин счел странной систему избрания премьера Британии «партийной тусовкой»

Президент России Владимир Путин назвал странной систему избрания премьер-министра Великобритании, когда человек на этот пост приходит с помощью «партийной тусовки».

Путин отметил в беседе с ведущим программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» Сергеем Брилевым, что Россия готова работать с любым новым премьер-министром Великобритании, который со своей стороны будет готов к сотрудничеству, передает ТАСС.

Москва надеется также, что Лондон станет прислушиваться к пожеланиям собственного народа относительно взаимодействия с Россией.

Он, однако, обратил внимание на момент, который остается непонятным Москве: «Нам все время как бы пальцем тычут по поводу демократических процессов в России, избирательного права и так далее. Королева, как мы знаем, вопросов никаких не решает и является главой государства формально, а все властные полномочия - у премьер-министра. Один уходит в отставку (...). Как приходит на смену другой? С помощью всеобщих выборов что ли? Нет. С помощью «партийной тусовки».

Российский лидер добавил, что такая система для него является «странной», передает РИА «Новости».

Напомним, 7 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ушла в отставку с поста лидера консервативной партии. Выборы нового главы тори начнутся 10 июня и завершатся не позднее 28 июля.

Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет Британию после ухода Мэй и как смена премьера скажется на выходе страны из Евросоюза, а также разбиралась, что ждать от «наследников» Мэй.