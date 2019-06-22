В бундестаге рассказали о разочаровании из-за плохих отношений с Москвой

Многие европейские политики чувствуют разочарование из-за плохих отношений с Москвой, заявил временный глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених.

Мютцених в интервью изданию Hannoversche Allgemeine заявил, что согласен с мнением президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о необходимости искать подход в отношениях с Россией, передает РИА «Новости».

Парламентарий указал, что «больше реализма в наших ожиданиях от России может привести к повторному сближению».

«В его (Штайнмайера) словах, как и в высказываниях многих других, прослеживается разочарование из-за того, что с Россией не установились партнерство и мирное сосуществование», – добавил Мютцених.

По его мнению, целесообразно вести переговоры с Москвой и искать общие интересы.

«Если нам нужен европейский миропорядок, то просто необходимо привлечь к этому Россию», – подчеркнул парламентарий.

Отметим, что ранее Евросоюз продлил на полгода санкции против России. Тем временем США придумали способ снизить «зависимость» Европы от Москвы.