В США придумали способ снизить «зависимость» Европы от России

Американский конгрессмен Элиот Энгель предложил выдавать странам-членам Североатлантического альянса в Восточной Европе кредиты, чтобы снизить их «зависимость» от России.

В соответствующем законопроекте Энгель пишет, что многие союзники США по альянсу продолжают пользоваться советскими вооружениями, что вынуждает их покупать у Москвы запчасти к этой технике, а финансовых ресурсов для приобретения «нового дорогого оборудования» у этих стран нет, передает RT.

Из документа также следует, что такая ситуация уменьшает боеспособность НАТО и создает трудности для американских военных. Энгель также уверен, что США должны помочь союзникам по альянсу из-за возвращения «агрессивной» России.

В законопроекте упоминаются страны, вступившие в НАТО после 1 марта 1999 года. Под этот критерий подпадают Албания, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория, Чехия и Эстония.

В случае одобрения законопроекта кредит будет предоставляться на срок не более 12 лет, причем финансовая поддержка будет выделяться только после подтверждения госсекретаря США, что конкретный член альянса намерен повысить военные расходы до двух процентов от ВВП, а также разделяет «демократические ценности».

В мае Энгель также предложил главе Кипра Никосу Анастасиадису дружить против «злобных махинаций России».

Тем временем в ЕС было принято решение, что Брюссель даст Соединенным Штатам возможность участвовать в военно-промышленных проектах Евросоюза лишь под руководством ЕС.