В США предложили Кипру «дружить против злобной России»

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Нищей Украине дефолт не страшен

Поддержка МВФ оказалась для Украины по последствиям равносильна дефолтуФото: Александр Щербак/ТАСС
Предложение украинского бизнесмена Игоря Коломойского объявить дефолт на Украине, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду, вызвало широкий резонанс. С одной стороны, многие еще помнят последствия дефолта 1998 года, и их не пожелаешь и врагу. С другой стороны, последние пять лет Украина живет так плохо, что кажется – хуже уже быть не может. Является ли дефолт выходом? Подробности...
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Литовцы указали русофобам на дверь

«Это такой литовский Макрон в возрасте. Он технократ и прагматик, экономист в квадрате, Явлинский, у которого получилось»Фото: Ints Kalnins/Reuters
Литва выбрала нового президента – беспартийного экономиста Гитанаса Науседу, который пообещал нации изменить риторику в отношениях с Россией. Означает ли разгромное поражение националистов, что Литва перестанет быть самой антироссийской страной ЕС? Или население попросту обманули, подсунув «темную лошадку» в тот момент, когда открытые русофобы потеряли шансы на победу? Подробности...
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Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

Причина сложившейся нездоровой ситуации – забюрократизированность и крайняя медлительность в управлении финансовыми потоками в армииФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В российской армии за последние годы сложилась система добровольно–принудительных поборов. Офицеры, которые после реформ Сердюкова стали получать якобы «слишком много», теперь за свой счет участвуют в содержании хозяйства своих подразделений – сбрасываются на оргтехнику, ремонт, форму. Как это произошло, и что рассказывают вынужденные «спонсоры» Минобороны? Подробности...
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Новых политиков Украины наймут по объявлению

Зеленский выбрал для свой партии логотип человечка с велосипедом. Куда же заведет страну этот велосипедист?Фото: 28 квартал
Зеленский наконец придумал, как ему за несколько недель сформировать будущую партию власти. Партия «Слуга народа» кинула клич в интернете – подать заявку в члены парламента сможет любой желающий. Народ все равно готов голосовать за любых «людей Зеленского». Но проблема в том, что своих людей у Зеленского нет. Кто же окажется в предвыборных списках и не будут ли это опять слуги олигархов? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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«Хитроплан» американских демократов решит сразу две задачи

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В президенты США от Демократической партии уже, кажется, выдвинулся весь ее наличный состав. Отсюда и эклектика в идеях: если реализовать все, что предлагают кандидаты-демократы, то Америка проживет месяца два. Подробности...

Европа голосует не так, как надо

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Хотя Европарламент мало что решает, выборы его депутатов – крайне занятная штука. Они дают срез политических настроений граждан во всей Европе сразу. И эти настроения вообще не такие, какими их хотели бы видеть те, кто сейчас у власти. Подробности...
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Не осуждайте мужиков на самокатах

Дмитрий Ольшанский, публицист
Как вижу на улице очередной самокат, так сразу хватаюсь за несуществующий пистолет. Хочется сказать: ну ты чего, дядя? Ты чего как трехлетний – ножкой от асфальта отталкиваешься, ап, ап. Иди лучше полком командуй. Подробности...
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

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      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
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      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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          Простят ли Украине долги?
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            В США предложили Кипру «дружить против злобной России»

            28 мая 2019, 11:03

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) предложил главе Кипра Никосу Анастасиадису дружить против «злобных махинаций России».

            Агентство новостей CNA сообщает, что в данный момент Энгел находится на Кипре, накануне его принял президент Анастасиадис, передает РИА «Новости».

            После встречи с главой республики конгрессмен заявил журналистам, что «учитывая злобные махинации России», США ищут друзей, «которые разделяют те же фундаментальные ценности, (...) такие, как демократия».

            «Права на энергию, которыми обладает эта страна, находятся под постоянным вниманием, они являются новой отправной точкой», – сказал Энгел, добавив, что, по его мнению, Москва «не может и не сможет контролировать ситуацию».

            На вопрос об отмене эмбарго США на поставки оружия на Кипр, представитель американской стороны ответил, что, по его мнению, будет достигнут прогресс в этом вопросе – уже не 1970-е годы и нужно найти новый подход.

            Энгела также спросили, как Конгресс видит действия Турции в Восточном Средиземноморье, и говорил ли он об этом с президентом.

            «Я бы предпочел быть более позитивным, мы поговорили с президентом об отношениях между Кипром и США. Мы оба согласны с тем, что все идет положительно, что сейчас у нас есть возможность беспрецедентно сблизить отношения между нашими двумя странами. И я хочу сделать, что смогу. Я всегда был сторонником Кипра. Я всегда был в комитете по иностранным делам, и теперь, как его председатель, я хочу сделать все от меня зависящее, чтобы продолжать укреплять отношения между Кипром и США», – ответил он.

            Отмечается, что пресс-служба правительства Кипра в пресс-релизе о заявлениях Энгела не упомянула его высказывания о России.

            Официальный представитель правительства Кипра заявил, что на встрече обсуждались постоянно улучшающиеся отношения между Кипром и США и Энгел выразил свою поддержку защите суверенных прав Республики Кипр.

            В последнее время США говорят о желании укреплять сотрудничество с Кипром и Грецией. Так, в Конгресс был внесен проект закона о сотрудничестве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье, который пересматривает стратегию Вашингтона с учетом изменений в Восточном Средиземноморье, включая открытие крупных газовых месторождений и ухудшение отношений Турции как с самими США, так и со всеми ключевыми региональными американскими партнерами.

            В апреле Анастасиадис принимал одного из авторов законопроекта – американского сенатора Роберта Менендеса; он поблагодарил его за важный вклад в усилия по решению кипрской проблемы, а также за инициативу отменить эмбарго на поставку оружия.

            Президент и сенатор заявляли об «историческом поворотном моменте в отношениях Кипра и США».


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