В США предложили Кипру «дружить против злобной России»

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) предложил главе Кипра Никосу Анастасиадису дружить против «злобных махинаций России».

Агентство новостей CNA сообщает, что в данный момент Энгел находится на Кипре, накануне его принял президент Анастасиадис, передает РИА «Новости».

После встречи с главой республики конгрессмен заявил журналистам, что «учитывая злобные махинации России», США ищут друзей, «которые разделяют те же фундаментальные ценности, (...) такие, как демократия».

«Права на энергию, которыми обладает эта страна, находятся под постоянным вниманием, они являются новой отправной точкой», – сказал Энгел, добавив, что, по его мнению, Москва «не может и не сможет контролировать ситуацию».

На вопрос об отмене эмбарго США на поставки оружия на Кипр, представитель американской стороны ответил, что, по его мнению, будет достигнут прогресс в этом вопросе – уже не 1970-е годы и нужно найти новый подход.

Энгела также спросили, как Конгресс видит действия Турции в Восточном Средиземноморье, и говорил ли он об этом с президентом.

«Я бы предпочел быть более позитивным, мы поговорили с президентом об отношениях между Кипром и США. Мы оба согласны с тем, что все идет положительно, что сейчас у нас есть возможность беспрецедентно сблизить отношения между нашими двумя странами. И я хочу сделать, что смогу. Я всегда был сторонником Кипра. Я всегда был в комитете по иностранным делам, и теперь, как его председатель, я хочу сделать все от меня зависящее, чтобы продолжать укреплять отношения между Кипром и США», – ответил он.

Отмечается, что пресс-служба правительства Кипра в пресс-релизе о заявлениях Энгела не упомянула его высказывания о России.

Официальный представитель правительства Кипра заявил, что на встрече обсуждались постоянно улучшающиеся отношения между Кипром и США и Энгел выразил свою поддержку защите суверенных прав Республики Кипр.

В последнее время США говорят о желании укреплять сотрудничество с Кипром и Грецией. Так, в Конгресс был внесен проект закона о сотрудничестве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье, который пересматривает стратегию Вашингтона с учетом изменений в Восточном Средиземноморье, включая открытие крупных газовых месторождений и ухудшение отношений Турции как с самими США, так и со всеми ключевыми региональными американскими партнерами.

В апреле Анастасиадис принимал одного из авторов законопроекта – американского сенатора Роберта Менендеса; он поблагодарил его за важный вклад в усилия по решению кипрской проблемы, а также за инициативу отменить эмбарго на поставку оружия.

Президент и сенатор заявляли об «историческом поворотном моменте в отношениях Кипра и США».