Лукашенко призвал перенести политические баталии в спорт

На церемонии открытия II Европейских игр в Минске глава Белоруссии Александр Лукашенко призвал перенести все современные политические баталии на спортивные площадки.

Лукашенко отметил, что большие спортивные мероприятия «объединяют народы». «Давайте вместе во благо человечества перенесем все современные политические баталии на спортивные площадки», – приводит его слова ТАСС.

Глава Белоруссии заявил, что бороться за титул самой мощной державы следует через спорт.

Он также отметил, что представлять свою страну на Европейских играх – большая честь и величайшая ответственность для каждого из атлетов.

На церемонии открытия II Европейских игр в ложе почетных гостей присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев и глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Молдавии Игорь Додон, председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Сербии Александар Вучич.

Соревнования будут проходить до 30 июня. В рамках состязаний более 4 тыс. спортсменов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборная России имеет самую многочисленную делегацию спортсменов – 225.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД